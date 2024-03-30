Новак Джокович показал, как проходит его подготовка к сезону на грунте

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях видео своей активной тренировки на грунтовом покрытии. Джокович в данный момент находится в Белграде (Сербия).

«Грунт вместе со мной», — подписал видео Джокович.

Напомним, Джокович неудачно провёл серию американских турниров на хард-кортах. На турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Новак сенсационно проиграл лаки-лузеру в третьем круге. Серб потерпел поражение от 123-й ракетки мира 20-летнего итальянца Луки Нарди. После чего Джокович принял решение не играть на текущем «Мастерсе» в Майами (США). Новак обосновал это решение тем, что пытается «найти баланс между личным и профессиональным графиками».

Предполагается, что 36-летний Джокович начнёт грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

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