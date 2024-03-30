Димитров: победа в Цинциннати в 2017 году может помочь мне выиграть «Мастерс» в Майами

Бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров, полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и победитель Итогового турнира ATP, в интервью Tennis Channel рассказал о том, что победа 2017 года на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати может помочь ему победить в финальном матче в Майами против третьей ракетки мира итальянца Янника Синнера.

— Последний раз, когда вы играли на этой стадии, в финале «Мастерса», был в 2017 году на турнире в Цинциннати. И в это воскресенье у вас есть возможность сделать это снова, выиграть турнир. Если вспомнить тот финальный матч с Ником Кирьосом, можете ли вы сказать, что тот опыт поможет вам выиграть сейчас? Может быть, Григор Димитров, который сидит сейчас с нами, уже более целостный игрок, уверенный в себе?

— Да это очень, очень круто. Я имею в виду, что я точно должен помнить такие хорошие моменты, как победа в Цинциннати, перед важным матчем, который будет в воскресенье против Янника Синнера. Но, с другой стороны, это всё равно другой день. Я должен буду справиться с тем, что будет иметь место на тот момент.

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