Доминик Тим тренируется перед турниром в Эшториле после новостей о проблемах с запястьем

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим приступил к тренировкам в зале перед стартом грунтового турнира ATP-250 в Эшториле (Португалия), который пройдёт с 1 по 7 апреля. Отметим, что, исходя из фотографии, которую опубликовал Talking Tennis, австриец делал упражнения в том числе и на запястье, о продолжающихся проблемах с которым он недавно сообщал.

Фото: Talking Tennis

Ранее Eurosport Deutschland приводил слова Тима о том, что перед стартом венгерского челленджера у него «появился дискомфорт в запястье, появились щелчки, вернулось это странное чувство, и в последние недели снова началась боль».

Тогда австриец сообщил, что «он работает в облегчённом формате и пытается восстановиться», чтобы всё-таки поехать на турнир в Эшториле.