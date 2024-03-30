Даниэль Коллинз выиграла 12 сетов подряд на пути к финалу WTA-1000 в Майами

Сегодня, 30 марта, американская теннисистка, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз сыграет с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана в финале турнира категории WTA-1000 в Майами. Напомним, что она стала второй после японки Наоми Осаки теннисисткой с самым низким рейтингом, дошедшей до финала турнира в Майами.

На пути к финалу американка выиграла 12 сетов подряд, проиграв сет лишь в первом круге 81-й ракетке мира американке Бернарде Пере.

Путь к финалу Даниэль Коллинз

Первый круг: Даниэль Коллинз — Бернарда Пера — 3:6, 6:1, 6:1.

Второй круг: Даниэль Коллинз — Анастасия Потапова — 6:2, 6:2.

Третий круг: Даниэль Коллинз — Элина Аванесян — 6:1, 6:2.

Четвёртый круг: Даниэль Коллинз — Сорана Кырстя — 6:3, 6:2.

Четвертьфинал: Даниэль Коллинз — Каролин Гарсия — 6:3, 6:2.

Полуфинал: Даниэль Коллинз — Екатерина Александрова — 6:3, 6:2.

Напомним, в очных противостояниях с Коллинз Рыбакина ведёт со счётом 3:1. Причём в трёх последних матчах победа оставалась за представительницей Казахстана, однако во всех матчах борьба длилась три сета.

В начале сезона 2024 года американка объявила, что он станет последним в её карьере.

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