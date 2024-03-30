Янник Синнер опубликовал в соцсетях послание фанатам перед финалом «Мастерса» в Майами
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Чемпион Australian Open — 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в своих социальных сетях послание фанатам после победы над россиянином Даниилом Медведевым со счётом 6:1, 6:2 и выхода в финал «Мастерса» в Майами.
«Мне так нравится здесь! Большое спасибо всем за поддержку. Давайте сделаем это завтра вместе, ребята. Forza! (в переводе с итальянского означает силу, мощь. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Синнер на странице в своих соцсетях.
Напомним, завтра, 31 марта, в 19:30 мск итальянский теннисист начнёт матч с 12-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии, который ранее в полуфинале оказался сильнее пятой ракетки мира немца Александра Зверева (6:4, 6:7 (4:7), 6:4).
Майами (м). Финал
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
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Янник Синнер
Я. Синнер
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