Янник Синнер опубликовал в соцсетях послание фанатам перед финалом «Мастерса» в Майами

Чемпион Australian Open — 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в своих социальных сетях послание фанатам после победы над россиянином Даниилом Медведевым со счётом 6:1, 6:2 и выхода в финал «Мастерса» в Майами.

«Мне так нравится здесь! Большое спасибо всем за поддержку. Давайте сделаем это завтра вместе, ребята. Forza! (в переводе с итальянского означает силу, мощь. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Синнер на странице в своих соцсетях.

Напомним, завтра, 31 марта, в 19:30 мск итальянский теннисист начнёт матч с 12-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии, который ранее в полуфинале оказался сильнее пятой ракетки мира немца Александра Зверева (6:4, 6:7 (4:7), 6:4).