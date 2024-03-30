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Бопанна и Эбден выиграли парный «Мастерс» в Майами, сделав карьерный «солнечный дубль»

Бопанна и Эбден выиграли парный «Мастерс» в Майами, сделав карьерный «солнечный дубль»
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Теннисисты Рохан Бопанна из Индии и Мэттью Эбден из Австралии сегодня, 30 марта, выиграли парный титул «Мастерса» в Майами, одержав победу в финальном матче над Иваном Додигом и Остином Крайчеком со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 10:6.

Их триумф в Майами стал вторым на турнире категории «Мастерса» после победы в Индиан-Уэллсе в 2023 году. Таким образом, спортсменам удалось сделать карьерный «солнечный дубль».

В понедельник Бопанна и Эбден поднимутся каждый на одну строчку и займут первую и вторую позиции в парном рейтинге. Благодаря своей победе в Майами они также продлили своё лидерство в командном рейтинге в парном разряде.

Отметим, что в прошлом году Рохан Бопанна стал самым возрастным игроком турнира серии «Мастерса», сыграв в Индиан-Уэллсе. В этот раз 44-летний Бопанна также побил свой собственный рекорд, став самым возрастным победителем «Мастерса» в Майами.

Напомним, в этом году индийско-австралийский дуэт выиграл парный титул Australian Open 2024 года.

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