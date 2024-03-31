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Фото: Андре Агасси посетил женский финал WTA-1000 в Майами между Рыбакиной и Коллинз

Фото: Андре Агасси посетил женский финал WTA-1000 в Майами между Рыбакиной и Коллинз
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси посетил женский финал WTA-1000 в Майами между четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана и 53-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз.

Отметим, что сам Агасси является шестикратным чемпионом «Мастерса» в Майами.

Фото: WTA

Напомним, сегодня, 30 марта, матч между теннисистками неожиданно завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу американской спортсменки.

Майами (ж). Финал
30 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Вчера, 30 марта, на мужские полуфиналы приходила ещё одна легенда тенниса — Серена Уильямс. Она поддерживала своего друга, болгарина Григора Димитрова, которому удалось победить пятую ракетку мира Александра Зверева и выйти в финал «Мастерса» в Майами. 31 марта (19:30 мск) за титул Димитров сразится с третьей ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

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