Даниил Медведев опубликовал милые фото с дочерью на отдыхе

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после поражения в полуфинале турнира «Мастерс» в Майами опубликовал милые фото с дочерью на отдыхе. Россиянин сначала провёл время с ребёнком в бассейне, а затем учил её пинать футбольный мяч на газоне.

Фото: Соц. сети Даниила Медведева

Фото: Соц. сети Даниила Медведева

«Семейное время», — подписал фотографии спортсмен.

Напомним, 29 марта состоялся полуфинальный матч турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Чемпион Australian Open — 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер переиграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:1, 6:2. В матче за титул турнира серии «Мастерс» в Майами Синнер сыграет с болгарином Григором Димитровым. Матч состоится сегодня, 31 марта, на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

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