Димитров провёл на два часа больше Синнера на пути к финалу «Мастерса» в Майами

Сегодня, 31 марта, 12-я ракетка мира Григор Димитров из Болгарии сыграет в финале турнира категории «Мастерс» в Майами (США) с итальянским теннисистом, третьей ракеткой мира Янником Синнером.
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На пути к финалу болгарин провёл почти на два часа больше, чем его соперник, так как сыграл три затяжных трёхсетовых матча.
Путь к финалу Григора Димитрова:
Второй круг: Григор Димитров — Алехандро Табило — 6:7 (7:5), 7:6 (7:5), 6:2
Третий круг: Григор Димитров — Янник Ханфман — 6:1, 6:0
Четвёртый круг: Григор Димитров — Хуберт Хуркач (8) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)
Четвертьфинал: Григор Димитров — Карлос Алькарас (1) — 6:2, 6:4
Полуфинал: Григор Димитров — Александр Зверев (4) — 6:4, 6:7(7:4), 6:4
Напомним, в очных противостояниях с Димитровым Синнер ведёт со счётом 2:1. В 2020-м в Риме сильнее оказался болгарин (4:6, 6:4, 6:4), но в двух прошлогодних поединках побеждал итальянец — в третьем круге Майами (6:3, 6:4) и в четвертьфинале Пекина (6:4, 3:6, 6:2).
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