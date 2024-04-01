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Синнер поблагодарил свою команду и болельщиков после победы на «Мастерсе» в Майами

Синнер поблагодарил свою команду и болельщиков после победы на «Мастерсе» в Майами
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Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира, поблагодарил свою команду и болельщиков после победы на «Мастерсе» в Майами (США). В финале турнира спортсмен в двух сетах уверенно обыграл 12-ю ракетку мира из Болгарии Григора Димитрова.

«Моя команда, спасибо вам за работу изо дня в день. Мы много работаем. Мы стараемся учиться. Очень приятно разделить этот результат с вами.

Это очень приятно. Это один из лучших турниров и особенное место. Я очень благодарен. Атмосфера в течение всех этих дней была потрясающей. Это очень важное для меня место, здесь я выходил в финал четыре года назад. Здорово вернуться сюда. Надеюсь увидеть вас снова!» — сказал спортсмен в речи на церемонии награждения.

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