Неудержимый Синнер. Янник победил Димитрова в финале Майами и стал второй ракеткой мира

В воскресенье, 31 марта, на супертурнире в Майами (США) состоялся финал в мужском одиночном разряде. Его участниками стали действующий чемпион Australian Open Янник Синнер, посеянный под вторым номером, и победитель Итогового турнира ATP — 2017 Григор Димитров (11). Синнер в полуфинале не оставил шансов Даниилу Медведеву (6:1, 6:2), а Димитров сломил сопротивление Александра Зверева — 6:4, 6:7, 6:4.

То, что одним из участников финала оказался Синнер, сюрпризом не стало, — второй сеяный, как-никак. К матчу с Димитровым итальянец подходил с потрясающей статистикой побед и поражений в этом сезоне: 21-1! (Лишь Алькарас в полуфинале Индиан-Уэллса оказался сильнее.) А вот переживающего вторую молодость 32-летнего болгарина в решающей встрече мало кто ожидал, учитывая его сетку: Карлос Алькарас в четвертьфинале, тот же Зверев – в полуфинале.

И Янник, и Григор отлично вошли в сезон. Для каждого из них этот финал стал уже третьим в 2024-м. И если Синнер выиграл оба решающих матча (Australian Open и Роттердам), то Димитров взял только Брисбен, а в Марселе потерпел поражение.

Что касается финалов «Мастерсов», то итальянский теннисист в четвёртый раз в карьере добрался до титульного матча. Причём два предыдущих финала в Майами, в 2021 и 2023 годах, он проиграл, зато взял титул в Торонто-2023. Болгарин же проводил третий в карьере финал турнира ATP-1000. Причём в Цинциннати-2017 он завоевал титул, а в Париже-2023 остановился в шаге от трофея.

Что говорили теннисисты перед финалом

Синнер выделил сильные стороны Димитрова. «В матче с Алькарасом мы видели потрясающего Григора (улыбается). Он играл в невероятный теннис. Он очень, очень талантлив. Кроме того, он в невероятной форме. У него есть способность менять ход матча благодаря тому, как он играет. Он может отойти к задней линии, может играть ближе к сетке. У него отличная реакция. На корте он может делать всё, что захочет.

Посмотрим, как всё сложится. Это будет отличная проверка для меня, отличный финал. И, надеюсь, я смогу показать хороший теннис», — сказал он на пресс-конференции после выхода в финал.

А Григор выразил надежду, что воспоминания о титуле на «Мастерсе» в Цинциннати-2017 ментально помогут ему. «Цинциннати-2017? Да, это очень, очень круто. Имею в виду, что я точно должен помнить такие хорошие моменты, как победа в Цинциннати, перед важным матчем, который будет в воскресенье с Янником Синнером. С другой стороны, это всё равно другой день. Я должен буду справиться с тем, что будет происходить», — сказал он в интервью Tennis Channel.

По личным встречам Синнер вёл со счётом 2-1. Димитров свою единственную победу над ним одержал ещё в 2020 году, на грунте «Мастерса» в Риме. А Янник дважды победил в прошлом сезоне, как раз в Майами, только на куда более ранней стадии, в 1/16 финала, ну а затем осенью, в четвертьфинале Пекина.

В начале матча теннисисты более чем уверенно забирали свои геймы — на приёме у обоих игроков мало что получалось, и долгих обменов фактически не было. Особенно здорово действовал Димитров, который дважды под ноль взял свою подачу. В четвёртом гейме болгарин прибавил на приёме и вышел на брейк-пойнт, но в следующем розыгрыше пробил в аут. И гейм остался за итальянцем — 2:2.

В пятом гейме проблемы на подаче возникли уже у Григора, допустившего первую двойную ошибку. Янник вышел на двойной брейк-пойнт и со второй попытки реализовал его — у соперника не было шансов ответить на невероятный обводящий удар. Поведя 3:2 с брейком, Синнер раскрепостился, без проблем забрал свою подачу (4:2), а в седьмом гейме, регулярно гоняя оппонента по корту и вынуждая его ошибаться, был близок к ещё одному брейку, но упустил оба шанса. Однако то, что Янник не смог сделать в седьмом гейме, он совершил в девятом, уже при 5:3 в свою пользу. Итальянец здорово отработал на приёме и реализовал второй сетбол — и вновь благодаря точнейшему обводящему. Партия, закончившаяся со счётом 6:3 в пользу Синнера, заняла 43 минуты.

Янник Синнер на «Мастерсе» в Майами-2024 Фото: Brennan Asplen/Getty Images

Во второй партии соперники также поначалу брали свои геймы. Отличие от первого сета заключалось в том, что на этот раз они гораздо чаще устраивали зрелищные обмены, на которые с восторгом реагировала публика. А в четвёртом гейме Синнер довольно неожиданно сделал брейк. Димитров начал с 40:15, но после этого, такое впечатление, чуть сдал физически, стал срывать удары в розыгрышах и не взял более ни одного очка в этом гейме — 3:1 в пользу итальянца.

Как вскоре выяснилось, этот гейм стал определяющим в смысле борьбы за титул. Яннику только и оставалось, что держать свою подачу. Но этого ему показалось мало, и в шестом гейме он выдал ещё один брейк — на брейк-пойнте Димитров обиднейшим образом сорвал смэш, пробив совсем уж далеко. Подавая на титул при 5:1, Синнер не отдал ни одного очка — 6:3, 6:1 за 1 час 14 минут.

Так Синнер, выигравший 22-й матч в сезоне при всего одном поражении, завоевал третий титул в сезоне и 13-й в карьере. Это второй трофей Янника на «Мастерсах» — после Торонто-2023. Благодаря этой победе он впервые в карьере станет второй ракеткой мира, обойдя Карлоса Алькараса. Впереди — лишь Новак Джокович. Димитров же, несмотря на поражение, впервые с 2018 года вернётся топ-10 мировой классификации и станет девятой ракеткой мира. (Высшее достижение Григора в рейтинге ATP — третья строчка).

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Напомним, в женском одиночном разряде титул в Майами завоевала финалистка Australian Open 2022 года Даниэль Коллинз, которая проводит последний сезон в карьере. В финале она обыграла чемпионку Уимблдона — 2022 Елену Рыбакину. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

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