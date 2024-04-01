Димитров: самый трудный соперник — Федерер. В играх с ним я хотел выкопать яму и исчезнуть

Болгарский теннисист Григор Димитров после поражения от итальянца Янника Синнера в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) заявил, что самым трудным соперником для него остаётся швейцарец Роджер Федерер.

«Для меня самым трудным соперником был Роджер в самом расцвете сил. Доходило до смешного. Помню, пару раз на Уимблдоне я просто хотел выкопать яму и исчезнуть (улыбается). У меня не было такого чувства в матчах с другими теннисистами, так что да, Роджер останется для меня самым трудным соперником. В матчах с ним я страдал больше всего», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Напомним, Димитров проиграл Синнеру в финале «Мастерса» в Майами со счётом 3:6, 1:6. Благодаря этой победе Синнер поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP. Димитров стал девятой ракеткой мира.