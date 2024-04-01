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Димитров: на данный момент Синнер лучший теннисист в мире

Димитров: на данный момент Синнер лучший теннисист в мире
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Болгарский теннисист Григор Димитров после поражения от итальянца Янника Синнера в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) высказался о сопернике.

«Сейчас Янник показывает выдающийся теннис. Вы видите, насколько он сосредоточен и решителен. Его игровой уровень крайне высок благодаря его уверенности. Я не чувствую необходимости сравнивать его с другими теннисистами, раз уж на то пошло. Может ли Янник играть ещё лучше? Не знаю. Он это нам и покажет. Он провёл столько матчей на одном уровне, это его заслуга. На данный момент Янник лучший теннисист в мире», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Напомним, Димитров проиграл Синнеру в финале «Мастерса» в Майами со счётом 3:6, 1:6. Благодаря этой победе Синнер поднялся на вторую строчку в рейтинге ATP. Димитров стал девятой ракеткой мира.

Майами (м). Финал
31 марта 2024, воскресенье. 22:20 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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