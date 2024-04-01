Синнер — первый теннисист после Федерера, выигравший AO и «Мастерс» в Майами за один сезон

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (США), в финале обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова.

Ранее в этом сезоне Синнер одержал победу на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде. Таким образом, Синнер стал первым теннисистом после швейцарца Роджера Федерера, которому удалось выиграть эти турниры в одном сезоне. Федерер установил аналогичное достижение в 2017 году.

Напомним, после победы на «Мастерсе» в Майами Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP. Лидером мирового рейтинга является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. Третью строчку теперь занимает испанский спортсмен Карлос Алькарас.