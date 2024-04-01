Синнер: скучаю по родителям, но для меня важнее всего, чтобы они были счастливы

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на «Мастерсе» в Майами (США) рассказал о взаимоотношениях с родителями.

«Они продолжают делать свои дела, а я свои (улыбается). Конечно, мой отец приезжал в Индиан-Уэллс. Мои родители могут приехать на три-четыре турнира. Они могут посетить турнир в Монако, может, приедут в Рим и Вену и, надеюсь, будут на финале сезона в Турине, если я там сыграю. Вот и всё. Они не планируют много путешествовать. Они хотят больше времени проводить с бабушкой и дедушкой. Они живут в красивом месте, им там хорошо.

Конечно, я скучаю по родителям, потому что уехал из дома, когда мне было 13-14 лет. Так что я провёл не так много времени с ними. Надеюсь, смогу исправить это в будущем. Но для меня важнее всего, чтобы они были счастливы. Я знаю, что я счастлив. Я счастлив, они счастливы. Всё хорошо», — сказал Синнер на пресс-конференции.