Патрик Макинрой: последние полгода Янник Синнер является лучшим теннисистом на планете

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Патрик Макинрой, брат семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, высказался об игровом уровне второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Последние шесть месяцев Янник Синнер является лучшим теннисистом на планете. И никто даже не близко», — написал Макинрой на своей странице в соцсетях.

Напомним, накануне Синнер одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). В финале соревнования итальянский теннисист обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP. Лидером мирового рейтинга является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. Третью строчку теперь занимает испанский спортсмен Карлос Алькарас.