Первый тренер Синнера: Янник живёт ради того, чтобы стать номером один

Первый тренер теннисиста Янника Синнера Массимо Сартори дал комментарий итальянским СМИ после того, как его воспитанник занял второе место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Его величайшая способность всегда заключалась в том, чтобы контролировать то, что он делает, безопасно, никогда не теряя преимущества. Бывает, что он проигрывает, но этот дар не покидает его.

С точки зрения качества тенниса никто не может угнаться за ним в данный момент. Янник живёт ради того, чтобы стать номером один, и стремится к этой цели каждый день. Если ещё несколько лет назад было пять-шесть игроков, которые могли соперничать друг с другом, от Джоковича и Надаля до Федерера и Маррея, то сейчас Синнер находится на другом уровне. Алькарас очень силён, но у него нет способности оставаться на высоком уровне на протяжении всего матча. Джокович уже далеко не в расцвете сил, и я не вижу за ним ничего особенного», — приводит слова специалиста TuttoSport.

Напомним, после победы на «Мастерсе» в Майами итальянец поднялся на второе место в рейтинге ATP. Лидером мирового рейтинга является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. Третью строчку теперь занимает испанский спортсмен Карлос Алькарас.