Янник Синнер опубликовал пост после победы на «Мастерсе» в Майами

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) опубликовал пост в соцсетях.

«Сейчас самое время. Спасибо, Майами! Эта победа особенная для меня. Вперёд!» — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финальном матче «Мастерса» в Майами Янник Синнер обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу итальянского спортсмена. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP. Лидером мирового рейтинга является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. Третью строчку в рейтинге теперь занимает испанский спортсмен Карлос Алькарас.