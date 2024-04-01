«Гордимся тобой». «Милан» поздравил Янника Синнера с победой на «Мастерсе» в Майами

Футбольный клуб «Милан» поздравил итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) и второй позицией в рейтинге ATP.

«Вторая победа на «Мастерсе», второй номер в рейтинге, третий титул в 2024 году. Поздравляем от всей души, Янник! Мы очень гордимся тобой», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях «Милана».

Напомним, в финальном матче «Мастерса» в Майами Янник Синнер обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу итальянского спортсмена. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP. Ранее в этом году Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии и выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).