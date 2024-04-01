Синнер — первый теннисист в сезоне, завоевавший три титула

Итальянец Янник Синнер первый в текущем сезоне теннисист, которому удалось завоевать три титула.
Вторая ракетка мира имеет в активе победы на Australian open — 2024, турнирах категорий ATP-500 в Роттердаме и ATP-1000 в Майами.
Напомним, в финальном матче «Мастерса» в Майами Синнер обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу итальянского спортсмена. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP.
Отметим, что Синнер стал первым итальянцем в истории, которому удалось занять второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рейтинг АТР от 1 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков.
2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415.