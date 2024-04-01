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Синнер — первый теннисист в сезоне, завоевавший три титула

Итальянец Янник Синнер первый в текущем сезоне теннисист, которому удалось завоевать три титула.

Вторая ракетка мира имеет в активе победы на Australian open — 2024, турнирах категорий ATP-500 в Роттердаме и ATP-1000 в Майами.

Напомним, в финальном матче «Мастерса» в Майами Синнер обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу итальянского спортсмена. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP.

Отметим, что Синнер стал первым итальянцем в истории, которому удалось занять второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Рейтинг АТР от 1 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков.

2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710.

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415.