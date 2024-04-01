Тренер Синнера: Джокович в 36 лет всё ещё ищет, что может улучшить в своей игре

Даррен Кэхилл, австралийский теннисист и тренер итальянского спортсмена Янника Синнера, заявил, что ведущие соперники мотивируют итальянца становиться лучше.

«Самое замечательное в Новаке то, что он в свои 36 лет всё ещё ищет, что может улучшить в своей игре. Мы понимаем, что он планирует внести коррективы. И Даниил Медведев внесёт коррективы. Карлос тоже продолжает искать варианты, чтобы улучшить свою подачу. Это нормально, всё меняется», — приводит слова Кэхилла Sportskeeda.

Напомним, в финальном матче «Мастерса» в Майами Янник Синнер обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу итальянского спортсмена. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP. Ранее в этом году Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии и выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).