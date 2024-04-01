Шварцман: Надаль выходит на корт уже немного победителем, он вызывает уважение

Бывшая восьмая ракетка мира, аргентинский теннисист Диего Шварцман сравнил испанца Рафаэля Надаля с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

«Думаю, из всех троих Рафа вызывает наибольшее уважение, когда выходит на корт. Похоже на то, будто он выходит на корт уже немного победителем. Что касается остальных, то у Джоковича бывают моменты гнева, когда соперник забирает несколько очков подряд, а Федерер всегда расслаблен, поэтому даёт соперникам возможность войти в матч. Но в случае с Надалем каждый матч для него — будто заключительная точка в карьере. Тяжело играть против него. Он вызывает огромное уважение, но иногда ты спрашиваешь себя: «А что мне делать?» Очень сложно выдержать его напор», — приводит слова Шварцмана ESPN AR.