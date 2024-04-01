Андре Агасси опубликовал совместное фото с Дэвидом Бекхэмом

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси опубликовал в социальных сетях совместное фото с владельцем футбольного клуба «Интер Майами», экс-игроком Дэвидом Бекхэмом.

Судя по всему, Агасси и Бекхэм вместе играли в пиклбол (вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. – Прим. «Чемпионата»).

«Было очень приятно», — подписал фото Андре.

Фото: из личного архива Андре Агасси

Отметим, что Агасси также был замечен на финале турнира WTA-1000 в Майами. Сам Андре шесть раз выигрывал эти соревнования в мужском одиночном разряде.

Агасси вместе с легендарной супругой — 22-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», немкой Штеффи Граф и детьми живут в родном для Андре Лас-Вегасе.