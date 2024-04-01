22-летний Янник Синнер достиг отметки в $ 21 млн призовых

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер после завоевания титула победителя турнира серии «Мастерс» в Майами (США) достиг отметки в $ 21 млн (только призовые, без учёта рекламных контрактов).

Напомним, в финале «Мастерса» в Майами безупречно выступающий в 2024 году Синнер со счётом 6:3, 6:1 обыграл бывшую третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова. Помимо $ 1,1 млн призовыми за победу Янник получил достаточное количество очков, чтобы дебютировать на второй строчке рейтинга ATP.

Важно понимать, что только за три прошедших месяца 2024 года Синнер заработал почти $ 4 млн. В активе итальянца три титула – в Мельбурне, на турнире ATP-500 в Роттердаме и в Майами.