Доминик Тим — о проблемах с запястьем: справлюсь, если тренировок будет меньше

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал успешный старт на грунтовом турнире ATP-250 в Эшториле (Португалия). На старте австриец переиграл немецкого теннисиста Максимильяна Мартерера со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:4.

Стоит отметить, что перед поездкой в Португалию Тим публиковал заявление, в котором признавался, что вновь испытывает проблемы с запястьем.

«Я приехал сюда заранее, чтобы подготовиться к турниру, и это принесло свои плоды. Это был отличный матч, превосходный первый сет. Во втором сете Макс стал играть намного лучше, и это был очень открытый матч, отличная борьба. Очень рад, что, в итоге, всё сложилось в мою пользу. Кроме того, я играю здесь последние два года подряд, и мне очень нравятся условия.

Я собираюсь немного прислушаться к своему организму, позаботиться о том, чтобы у меня не было никаких проблем с запястьем. Я немного снизил интенсивность тренировок, но в моей жизни, итак, было достаточно тренировок. Я справлюсь, если их будет немного меньше», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.