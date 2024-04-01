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Хольгер Руне поздравил Синнера с победой на «Мастерсе» в Майами

Хольгер Руне поздравил Синнера с победой на «Мастерсе» в Майами
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Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне поздравил итальянца Янника Синнера с завоеванием титула на «Мастерсе» в Майами (США).

«Поздравляю с победой. Меня это очень вдохновляет. Ты всегда прилагаешь максимум усилий и обладаешь необходимым терпением. Очень крутой и заслуженный титул», — написал Руне на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в финальном матче «Мастерса» в Майами Янник Синнер обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу итальянского спортсмена. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP. Лидером мирового рейтинга по-прежнему является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

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