Коннорс — о прекращении работы Джоковича с тренером: может, Новак просто хочет рискнуть?

Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс поделился мнением о прекращении сотрудничества между сербом Новаком Джоковичем и его тренером Гораном Иванишевичем.

«Может быть, он хочет получить свежий взгляд. Иногда смена тренера служит некой встряской, но разве это не забавно? Всегда во всем виноват тренер. «Пора избавиться от тренера!» (смеётся)

Ты с кем-то, ты путешествуешь с ним неделю за неделей, всё делаешь с ним. И, знаете, иногда просто нужен перерыв. Нужно встряхнуться и посмотреть, что из этого может получиться.

Может быть, Горан дал ему столько, сколько мог. Изменения и предложения, которые может внести новый тренер, так незначительны. Болельщики с трибун и многие люди, которые считают, что разбираются в теннисе, на самом деле этого не видят. Нужен свежий взгляд. Это очень важно. Возможно, именно об этом он думает, ведь Джокеру уже почти 37 лет.

Я уверен, что у него такой ход мыслей: «Сколько времени мне осталось? К чему я стремлюсь? Что я ещё хочу сделать? Сколько я хочу играть? Что мне нужно сделать в ближайший год, два года или сколько-то там?»

Может быть, он просто хочет рискнуть, чтобы посмотреть, куда это его приведёт?» — сказал Коннорс в подкасте Advantage Connors.