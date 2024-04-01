Андре Агасси опубликовал фото Штеффи Граф на скейтборде

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси опубликовал в социальных сетях опубликовал в социальных сетях милое фото супруги – 22-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», легендарной немкой Штеффи Граф.

Фото: из личного архива Штеффи Граф

На снимке 54-летняя Граф катается на скейтборде. К фото Агасси добавил эмодзи «сердце».

Напомним, Агасси и Граф сыграли свадьбу 22 октября 2001 года. Через 5 дней после этого, 27 октября у пары родился сын Джеден Джил, а 3 октября 2003 года — дочь Джаз Эли. Сейчас семейство Агасси/Граф проживает в Лас-Вегасе, занимается бизнесом, благотворительностью и периодически участвует в ветеранских турнирах.

Графф – обладательница «Золотого Большого шлема» 1988 года и единственная теннисистка, которой удалось достичь такого результата на четырёх разных типах покрытия.