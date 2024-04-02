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Видеообзор победы Павла Котова на старте турнира в Марракеше

Вчера, 1 апреля, состоялся матч 1/16 финала на турнире категории АТР-250 в Марракеше (Марокко). 68-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в 1/8 финала турнира, обыграв в двух партиях 661-го в рейтинге ATP Эллиота Беншетри из Марокко — 7:5, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Котов – Беншетри в Марракеше, который начинается с 3-й минуты 10-й секунды ролика.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Следующим соперником Котова в Марокко станет победитель матча Абедалла Шелбайх (Иордания, WC) — Флавио Коболли (Италия, 8). В случае победы россиянин может выйти в четвертьфинале на серба Ласло Джере (1).

Напомним, в прошлом году Котов вышел в полуфинал турнира в Марокко, уступив французу Александру Мюллеру. Действующим победителем является испанец Роберто Карбальес-Баэна.