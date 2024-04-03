Фото: необычная традиция сестры Елены Рыбакиной на фотографиях с трофеями WTA-1000

Анна, сестра четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, в социальных сетях опубликовала ряд фото, на которых запечатлела «семейную традицию». На общих фото команды с каждым трофеем WTA-1000, который завоёвывает Рыбакина (победа или трофей за второе место), девушка всегда делает «сильные руки».

Напомним, что Елена Рыбакина играла в пяти финалах турниров категории WTA-1000. В 2023 году она одержала победы в Индиан-Уэллсе и Риме, а также проиграла в титульной встрече турнира в Майами. В 2024 году спортсменка проиграла два финала — в Катере и в Майами.

Ранее теннисистка написала в своих социальных сетях про турнир в Майами, в финале которого она уступала два года подряд: «Надеюсь, третий раз будет удачным».