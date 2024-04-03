Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: необычная традиция сестры Елены Рыбакиной на фотографиях с трофеями WTA-1000

Фото: необычная традиция сестры Елены Рыбакиной на фотографиях с трофеями WTA-1000
Комментарии

Анна, сестра четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, в социальных сетях опубликовала ряд фото, на которых запечатлела «семейную традицию». На общих фото команды с каждым трофеем WTA-1000, который завоёвывает Рыбакина (победа или трофей за второе место), девушка всегда делает «сильные руки».

Напомним, что Елена Рыбакина играла в пяти финалах турниров категории WTA-1000. В 2023 году она одержала победы в Индиан-Уэллсе и Риме, а также проиграла в титульной встрече турнира в Майами. В 2024 году спортсменка проиграла два финала — в Катере и в Майами.

Ранее теннисистка написала в своих социальных сетях про турнир в Майами, в финале которого она уступала два года подряд: «Надеюсь, третий раз будет удачным».

Материалы по теме
Елена Рыбакина критически высказалась о расписании турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android