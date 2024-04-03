Роддик: Алькарас обретёт лучшую версию себя, когда включит в игру чуть больше Джоковича

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик сравнил игровой стиль третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса со стилями игры теннисистов «Большой тройки».

«В нашем поколении все наблюдали за Федерером, который всегда умело пользовался ракеткой. Надаль чаще прибегал к помощи грубой физической силы, а Джокович всегда походил на рестлера, который берёт тебя в захват, из которого не выбраться. В игре Роджера была грация.

Теперь Алькарас представляет собой почти полную комбинацию этих игроков. Но он всё ещё ищет свой путь. Думаю, Карлос обретёт лучшую версию себя, когда включит в свою игру чуть больше Новака, не всегда ориентируясь на зрелищность», — сказал Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.