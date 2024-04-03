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Потапова: так классно просыпаться дома — пить кофе под «Молодёжку» и никуда не спешить

35-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) рассказала, какие ощущения испытывает в данный момент. Отметим, что ранее, 30 марта, Потаповой исполнилось 23 года.

«Так классно просыпаться дома. Пить кофе под «Молодёжку» (российский сериал о молодёжной хоккейной команде. – Прим. «Чемпионата») и никуда не спешить… Зе бест», — написала Потапова в своих социальных сетях.

Анастасия неровно провела американскую серию турниров на хард-кортах. В Индиан-Уэллсе Потапова дошла до четвертьфинального раунда, где со счётом 0:6, 5:7 уступила представительнице Украины Марте Костюк. В Майами же Анастасия потерпела поражение в первом же своём матче от будущей чемпионки американки Даниэль Коллинз.

Потапова начнёт грунтовый сезон на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 15 по 21 апреля.