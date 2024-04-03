Симона Халеп получила уайлд-кард в основную сетку турнира в Мадриде

Организаторы турнира категории WTA-1000 и турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) раскрыли имена первых обладателей уайлд-кард на грядущие розыгрыши. Напомним, женские соревнования на грунте начнутся 23 апреля, а у мужчин – 24-го.
В основную сетку соревнований по приглашению организаторов попадут:
Симона Халеп (Румыния);
Каролина Возняцки (Дания);
Кей Нисикори (Япония);
Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания).
Интересно, что ранее именно Возняцки публично раскритиковала организаторов турнира WTA-1000 в Майами (США) за то, что они предоставили уайлд-кард вернувшейся после дисквалификации за допинг Халеп. Спортсменка была отстранена от соревнований в октябре 2022 года после того, как в её пробе обнаружили роксадустат.