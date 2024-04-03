Фото: реакция Дарьи Касаткиной на задержку старта матчей в Чарльстоне из-за непогоды

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях фото, посвящённое непогоде на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). На нём запечатлена её реакция на задержки.

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Матчи сегодняшнего игрового дня должны были стартовать уже более трёх часов назад. В данный момент организаторы обозначили, что теннисистки смогут выйти на корт не ранее 23:00 мск (16:00 по местному времени). При этом некоторые поединки дня уже отменены, к примеру, на следующий день перенесён матч россиянки Вероники Кудерметовой в четвертьфинале парных соревнований.

В Чарльстоне Касаткина посеяна под четвёртым номером. Дарья пропустила первый круг, во втором ей предстоит сразиться с 73-й ракеткой мира 19-летней американкой Эшли Крюгер.