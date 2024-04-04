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Ангелина Калинина – Каролина Возняцки 6:2, 6:3, победила Калинина, результат матча Чарльстоне 4 апреля

Возняцки уступила Калининой во втором круге и покинула турнир в Чарльстоне
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Бывшая первая ракетка мира, победительница одного турнира «Большого шлема», датская теннисистка Каролина Возняцки покинула турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче 1/16 финала датчанка в двух сетах уступила украинской теннисистке Ангелине Калининой (33-я ракетка мира) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.

Чарльстон. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 00:45 МСК
Каролина Возняцки
126
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Ангелина Калинина
33
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

За это время Возняцки выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнтов из одного заработанного. На счету Калининой один эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде Калинина сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной (11-я) и американкой Эшлин Крюгер (73-я).

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

Календарь турнира WTA-500 в Чарльстоне
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