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Дарья Касаткина – Эшлин Крюгер 6:3, 0:6, 6:1, победила Касаткина, результат матча в Чарльстоне 4 апреля

Дарья Касаткина стартовала с победы на турнире в Чарльстоне, уступив один из сетов – 0:6
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11-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче 1/16 финала россиянка в трёх сетах обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер (73-я ракетка мира) со счётом 6:3, 0:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.

Чарльстон. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 02:20 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
3 		6 1
         
Эшлин Крюгер
73
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

За это время Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Крюгер три эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Касаткина сыграет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (33-я), которая во втором круге уверенно обыграла экс-первую ракетку из Дании Каролину Возняцки (6:2, 6:3).

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

Календарь турнира WTA-500 в Чарльстоне
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