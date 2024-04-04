Дарья Касаткина стартовала с победы на турнире в Чарльстоне, уступив один из сетов – 0:6

11-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
В матче 1/16 финала россиянка в трёх сетах обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер (73-я ракетка мира) со счётом 6:3, 0:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.
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За это время Касаткина выполнила одну подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Крюгер три эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем раунде Касаткина сыграет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (33-я), которая во втором круге уверенно обыграла экс-первую ракетку из Дании Каролину Возняцки (6:2, 6:3).
Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.
Касаткина пошутила, что собирается на зимние ОИ:
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