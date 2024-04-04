Иванишевич — о поражении Джоковича от Нарди: первый сет был худшим у Новака за пять лет

Горан Иванишевич, бывший тренер первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался о поражении серба от итальянца Луки Нарди в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу итальянского теннисиста.

«Тот первый сет в матче с Нарди был, пожалуй, худшим сетом в исполнении Новака за пять лет. Второй он выиграл, а в третьем Нарди увидел, что может его победить. Он сделал 16 виннеров. Новак просто не был готов к этой битве, хотя действительно старался, но у него ничего не получилось. Нарди на самом деле очень хорош. На мой взгляд, он уже должен быть в топ-50 рейтинга», — приводит слова Иванишевича Sportklub.rs.

Напомним, Нарди обыграл Джоковича, будучи 123-й ракеткой мира. На данный момент итальянский теннисист занимает 75-е место в рейтинге ATP.