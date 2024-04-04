Ник Кирьос: обязательно вернусь в тур, но трудно назвать точную дату

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о предстоящем возвращении в тур.

«Этот год был одним из самых тяжёлых в моей карьере. Всё остальное было потрясающе, я не могу ни на что жаловаться. Но в теннисе у меня было действительно тяжёлое время. Я спрашивал себя: «Зачем я это делаю?» Как будто мне необязательно этим заниматься, но я всё ещё делаю это по какой-то причине. Я знаю, что во мне горит огонь, и это хорошо. Я обязательно вернусь в тур. Трудно назвать точную дату, потому что травма была довольно серьёзной», — сказал Кирьос в подкасте The AO Show Podcast.

Напомним, в 2023 году Кирьос принял участие лишь в одном матче. В июне прошлого года австралиец потерпел поражение в первом круге травяного турнира в Штутгарте (Германия). В июле Кирьос снялся с Уимблдона из-за проблем с запястьем. В результате спортсмен выпал из рейтинга ATP.