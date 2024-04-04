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Хуберт Хуркач вышел в 1/4 финала турнира в Эшториле

Хуберт Хуркач вышел в 1/4 финала турнира в Эшториле
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10-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу над представителем Великобритании Яном Хоински в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу польского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Хуркач в этой встрече 12 раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хоински один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Эшторил. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 14:10 МСК
Ян Хоински
188
Великобритания
Ян Хоински
Я. Хоински
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

В четвертьфинале соревнований в Португалии Хуркач встретится с представителем Испании Пабло Льямасом Руисом. Турнир в Эшториле завершится 7 апреля. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд.

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