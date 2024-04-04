«Тело просто не позволяет». Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который стартует 7 апреля.

«К сожалению, сообщаю, что не сыграю в Монте-Карло. Моё тело мне просто не позволяет. И, хотя я продолжаю работать и стараться изо всех сил каждый день в надежде, что смогу участвовать в турнирах, которые были для меня очень важны, реальность такова, что сегодня я не могу этого сделать. Вы не представляете, как мне тяжело пропускать эти турниры.

Единственное, что я могу сейчас сделать, — это принять ситуацию и попытаться смотреть в будущее, сохраняя при этом азарт и волю к игре. Спасибо всем за поддержку», — написал Надаль в социальных сетях.

Отметим, что накануне испанские СМИ сообщали, что у Надаля появились новые проблемы со спиной, из-за которых он может пропустить ещё шесть недель.