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«Тело просто не позволяет». Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

«Тело просто не позволяет». Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который стартует 7 апреля.

«К сожалению, сообщаю, что не сыграю в Монте-Карло. Моё тело мне просто не позволяет. И, хотя я продолжаю работать и стараться изо всех сил каждый день в надежде, что смогу участвовать в турнирах, которые были для меня очень важны, реальность такова, что сегодня я не могу этого сделать. Вы не представляете, как мне тяжело пропускать эти турниры.

Единственное, что я могу сейчас сделать, — это принять ситуацию и попытаться смотреть в будущее, сохраняя при этом азарт и волю к игре. Спасибо всем за поддержку», — написал Надаль в социальных сетях.

Отметим, что накануне испанские СМИ сообщали, что у Надаля появились новые проблемы со спиной, из-за которых он может пропустить ещё шесть недель.

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