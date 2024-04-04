Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле, где может встретиться с Монфисом

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), который продлится до 7 апреля.
В стартовом для себя матче Рууд (1) одержал разгромную победу над 87-й ракеткой мира из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом. Встреча продлилась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Рууда.
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В рамках встречи Рууд три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету ван де Зандсхулпа один эйс, пять двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Рууда в Эшториле станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция, 7) — Мартон Фучович (Венгрия).
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