Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фрэнсис Тиафо: часто, когда вижу Алькараса, мне хочется его ударить

Фрэнсис Тиафо: часто, когда вижу Алькараса, мне хочется его ударить
Аудио-версия:
Комментарии

21-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился воспоминаниями от полуфинала US Open – 2022, в котором потерпел поражение в пяти сетах от испанца Карлоса Алькараса (будущего чемпиона).

«Мне было тяжело принять поражение, потому что по ощущениям я никогда не видел раньше, чтобы кто-то играл так совершенно. Этот поединок стал одним из самых прекрасных событий в моей жизни, я навсегда запомнил всех болельщиков, которые там были.

Честно говоря, когда я вижу Карлоса, часто ловлю себя на мысли, что мне хочется его ударить, но он такой хороший парень, что я никогда не посмею это сделать. Помню, во время того матча я говорил себе, что должен обыграть этого парня, но понимал, что он ещё долго будет доставлять своим соперникам проблемы», — сказал Тиафо в эфире подкаста Ника Кирьоса Good Trouble.

Материалы по теме
Рекордные призовые и их рост: почему Итоговый турнир WTA переехал в Саудовскую Аравию
Рекордные призовые и их рост: почему Итоговый турнир WTA переехал в Саудовскую Аравию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android