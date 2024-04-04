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Семилетний сын Азаренко Лео дал интервью Tennis Channel о победе мамы в Чарльстоне

Семилетний сын Азаренко Лео дал интервью Tennis Channel о победе мамы в Чарльстоне
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Лео, семилетний сын двукратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко, дал интервью Tennis Channel, оценив победу мамы на старте грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Напомним, во втором круге Азаренко (12) со счётом 6:1, 6:2 разгромила 56-ю ракетку мира представительницу Италии Элизабетту Коччаретто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео первого интервью Лео.

Журналист. Лео, что ты думаешь о мамином матче?
Лео. Здорово. Моя мама играла сердцем, она никогда не сдаётся.
Азаренко. Что мы говорим друг другу перед твоей игрой и перед моей игрой, что мы говорим друг другу?
Лео. Усилия не подлежат обсуждению.

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