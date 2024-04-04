Семилетний сын Азаренко Лео дал интервью Tennis Channel о победе мамы в Чарльстоне

Лео, семилетний сын двукратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко, дал интервью Tennis Channel, оценив победу мамы на старте грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Напомним, во втором круге Азаренко (12) со счётом 6:1, 6:2 разгромила 56-ю ракетку мира представительницу Италии Элизабетту Коччаретто.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео первого интервью Лео.

Журналист. Лео, что ты думаешь о мамином матче?

Лео. Здорово. Моя мама играла сердцем, она никогда не сдаётся.

Азаренко. Что мы говорим друг другу перед твоей игрой и перед моей игрой, что мы говорим друг другу?

Лео. Усилия не подлежат обсуждению.