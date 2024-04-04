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«Такое решение пойдёт на пользу». Пегула — о проведении Итоговых турниров WTA в Эр-Рияде

«Такое решение пойдёт на пользу». Пегула — о проведении Итоговых турниров WTA в Эр-Рияде
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Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула высказалась о проведении Итоговых турниров WTA с 2024 по 2026 год в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Турнир проводится исключительно для женщин. Мы ощущаем, что там отношение к нам лучше, чем на любом другом турнире. Это здорово. Мы много общались с женщинами в Саудовской Аравии. У нас в туре есть Онс Жабер, которая родилась на Ближнем Востоке, а также ещё несколько теннисисток. Мы узнали их мнение и считаем, что такое решение пойдёт на пользу», — сказала Пегула в интервью Tennis Up To Date.

Сегодня, 4 апреля, Женская теннисная ассоциация (WTA) и Федерация тенниса Саудовской Аравии заключили новое соглашение. Итоговый турнир WTA 2024 года пройдёт со 2 по 9 ноября. В нём примут участие восемь лучших теннисисток в одиночном и парном разряде.

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