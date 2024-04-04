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Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на турнире в Чарльстоне

Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на турнире в Чарльстоне
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 17-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составил $ 922 573.

В матче второго круга Свитолина (7) со счётом 6:2, 6:4 обыграла 108-ю ракетку мира представительницу Австралии Дарью Савилл (Гаврилову) (Q).

Чарльстон. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 20:10 МСК
Элина Свитолина
17
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Дарья Савилл
108
Австралия
Дарья Савилл
Д. Савилл

Встреча Свитолиной с Савилл продлилась 1 час и 23 минуты. Свитолина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Савилл два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей Свитолиной в Чарльстоне станет 30-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс (11).

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