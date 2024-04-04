Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на турнире в Чарльстоне
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020, 17-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составил $ 922 573.
В матче второго круга Свитолина (7) со счётом 6:2, 6:4 обыграла 108-ю ракетку мира представительницу Австралии Дарью Савилл (Гаврилову) (Q).
Чарльстон. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 20:10 МСК
17
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
108
Дарья Савилл
Д. Савилл
Встреча Свитолиной с Савилл продлилась 1 час и 23 минуты. Свитолина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Савилл два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующей соперницей Свитолиной в Чарльстоне станет 30-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс (11).
Комментарии
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