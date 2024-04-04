Экс-россиянка Варвара Грачёва не сумела пробиться в третий круг турнира в Чарльстоне

100-я ракетка мира 23-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго круга Грачёва (Q) со счётом 4:6, 6:3, 2:6 проиграла 30-й ракетке мира представительнице Бельгии Элисе Мертенс (11).

Встреча Грачёвой с Мертенс продлилась 2 часа и 31 минуту. Варвара ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Мертенс шесть эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Стоит отметить, что это уже 10-е поражение (в 15 матчах) Грачёвой в текущем сезоне на уровне WTA (без учёта квалификаций).