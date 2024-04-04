Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина — Ангелина Калинина: россиянка уверенно взяла 1-й сет матча в Чарльстоне

Дарья Касаткина — Ангелина Калинина: россиянка уверенно взяла 1-й сет матча в Чарльстоне
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый сет матча 11-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной с украинкой Ангелиной Калининой, занимающей 33-ю строчку в рейтинге WTA, в третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Россиянка выиграла его со счётом 6:1.

Стартовая партия продлилась 32 минуты. В её рамках Касаткиной удалось реализовать четыре брейк-пойнта из пяти заработанных, Калининой — один из двух.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Ангелина Калинина в третьем круге турнира в Чарльстоне.

Чарльстон. 3-й круг
04 апреля 2024, четверг. 21:55 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
1 		0
         
Ангелина Калинина
33
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Счёт личных встреч теннисисток — 3-1 в пользу Касаткиной. Она обыгрывала Калинину на турнире ITF в Ванкувере в 2015 году, а также на «пятисотниках» в Берлине-2022 и Истбурне-2023 (на траве). Калинина единственную победу над Касаткиной одержала на харде Кубка Кремля в 2021 году.

Материалы по теме
Лучший теннисист России — Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024
Лучший теннисист России — Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android