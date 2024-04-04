Дарья Касаткина — Ангелина Калинина: россиянка уверенно взяла 1-й сет матча в Чарльстоне

Завершился первый сет матча 11-й ракетки мира российской теннисистки Дарьи Касаткиной с украинкой Ангелиной Калининой, занимающей 33-ю строчку в рейтинге WTA, в третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Россиянка выиграла его со счётом 6:1.

Стартовая партия продлилась 32 минуты. В её рамках Касаткиной удалось реализовать четыре брейк-пойнта из пяти заработанных, Калининой — один из двух.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Ангелина Калинина в третьем круге турнира в Чарльстоне.

Счёт личных встреч теннисисток — 3-1 в пользу Касаткиной. Она обыгрывала Калинину на турнире ITF в Ванкувере в 2015 году, а также на «пятисотниках» в Берлине-2022 и Истбурне-2023 (на траве). Калинина единственную победу над Касаткиной одержала на харде Кубка Кремля в 2021 году.