Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Ангелину Калинину

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составил $ 922 573.

В матче третьего круга Касаткина (4) со счётом 6:1, 6:4 обыграла 33-ю ракетку мира представительницу Украины Ангелину Калинину (15). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 25 минут.

В рамках встречи Касаткина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Калининой ни одного эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За выход в полуфинал турнира в Чарльстоне Касаткина сразится с победительницей матча Эмма Наварро (США, 10) — Жаклин Кристиан (Румыния).