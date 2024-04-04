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Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Ангелину Калинину

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне, обыграв Ангелину Калинину
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составил $ 922 573.

В матче третьего круга Касаткина (4) со счётом 6:1, 6:4 обыграла 33-ю ракетку мира представительницу Украины Ангелину Калинину (15). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 25 минут.

Чарльстон. 3-й круг
04 апреля 2024, четверг. 21:55 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Ангелина Калинина
33
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

В рамках встречи Касаткина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Калининой ни одного эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За выход в полуфинал турнира в Чарльстоне Касаткина сразится с победительницей матча Эмма Наварро (США, 10) — Жаклин Кристиан (Румыния).

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