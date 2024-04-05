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Вероника Кудерметова – Беатрис Хаддад-Майя 7:5 6:1, победила Кудерметова, результат матча в Чарльстоне 5 апреля

Кудерметова обыграла Хаддад-Майю и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
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19-я ракетка мира, россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче 1/8 финала россиянка в двух сетах обыграла бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю (12-я ракетка мира) со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

Чарльстон. 3-й круг
05 апреля 2024, пятница. 00:55 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
13
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

За это время Кудерметова выполнила пять подачь навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету бразильянки три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей встречи между седьмой ракеткой мира, греческой теннисисткой Марией Саккари и 28-летней австралийкой Астрой Шармой (135-я).

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

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