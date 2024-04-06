Видеообзор волевой победы Касаткиной над Кристиан на турнире в Чарльстоне

Вчера, 5 апреля, состоялся матч 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/2 финала турнира, в трёх сетах обыграв 83-ю ракетку мира из Румынии Жаклин Кристиан — 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Касаткина – Кристиан в Чарльстоне.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В полуфинале российская теннисистка встретится с пятой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой.

Напомним, в 2017 году Касаткина завоевала титул на турнире в Чарльстоне, переиграв в финале Елену Остапенко (6:3, 6:1).

Действующей победительницей является шестая ракетка мира Онс Жабер.